据韩国女性人权振兴院消息，韩国女性紧急热线1366在2024年接到293,407通来电，其中148,884通，即50.7%，涉及家庭暴力。《韩国先驱报》对此进行了报道。

来电数量

自2022年以来，该热线每年的来电数量一直维持在约29万通。2022年，该服务接到289,848通来电，2023年接到294,328通。该热线于1998年设立，用于报告性暴力和家庭暴力，包括跟踪骚扰和亲密关系暴力。

在家庭暴力之后，直接与暴力相关的来电中最常见的类别是跟踪骚扰，共14,553通，占5%。另有14,117通来电，即4.8%，涉及性暴力；11,338通，即3.9%，涉及亲密关系暴力。

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来电性质

在71.8%的家庭暴力案件中，来电者同时报告了身体暴力和情感暴力。在三分之二的此类案件中，施暴者是丈夫或妻子；18.6%的案件中是父母；6.7%的案件中是子女。

在涉及性暴力的来电中，45.6%涉及强奸，36.5%涉及其他形式的性暴力，11.1%涉及性骚扰。在83.1%的此类案件中，受害者认识施暴者；18.9%涉及他们在工作中认识的人。

受害者本人拨打了全部来电中的84%，另有12.8%来自警方和其他相关机构。2024年的来电者中有14,290名外国公民，其中包括5,244名越南公民。男性约占来电者的6%，其中约三分之一以犯罪受害者身份来电。

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