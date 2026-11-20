里昂女足在梅多公园球场进行的一场女足欧冠比赛中以2比0击败阿森纳。这支法国球队登上联赛阶段积分榜榜首，并在赛事还剩一轮结束时保持零失球。这场失利令这家伦敦俱乐部失去了直接晋级四分之一决赛的现实机会。

布兰德和迪莫尔奈破门

第24分钟，尤勒·布兰德接维基·贝绍从右路送出的传球破门，首开纪录。下半场，梅尔希·迪莫尔奈扩大了客队的领先优势：塔比莎·查温加从左路传中，玛丽-安托瓦内特·卡托托将球做给队友，迪莫尔奈以一记有力射门将球送入横梁下方。

据《卫报》报道，里昂女足在上半场掌控了比赛：客队控球时间接近69%，射门12次，而阿森纳仅有1次。根据全场比赛统计，里昂女足射门23次，其中8次射正。阿森纳射门7次，只有1次射正。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

最后一场对阵国际米兰

失利后，阿森纳在积分榜上排名第八。12月，蕾内·斯莱格斯率领的球队将与国际米兰进行联赛阶段最后一场比赛。意大利俱乐部需要战胜这支伦敦球队才能保留晋级附加赛的希望，而阿森纳仍有机会在附加赛中获得种子席位。

在欧冠比赛前，里昂女足在法国联赛中以1比0击败圣马洛，并对阵容作出了11处调整。阿森纳此前与伦敦城雌狮1比1战平。

关注我们在