来自俄罗斯这一侵略国的16名运动员正在中国宁波参加世界举重锦标赛。据德国之声报道，2026年前九个月，国际检测机构（ITA）仅对其中4人进行了赛外检测。

该媒体援引ITA的季度反兴奋剂报告称，在此期间，该机构未对12名举重运动员进行赛外检测，其中包括两届欧洲冠军阿纳斯塔西娅·罗曼诺娃。她此前曾因违反反兴奋剂规则被禁赛两年。

相比之下，朝鲜队全部13名成员在同期至少接受过一次ITA检测。与俄罗斯一样，朝鲜在举重项目中也有兴奋剂违规历史。

锦标赛前的检测

负责举重反兴奋剂计划的ITA向德国之声表示，在参加锦标赛前，已对全部16名俄罗斯运动员进行了检测。据该媒体报道，这些检测已经在举办赛事的宁波进行。

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运动员组织Global Athlete负责人罗布·克勒称，缺乏赛外检测是不可接受的。他强调，赛外检查是反兴奋剂体系的基础。在力量型运动中，提高运动表现的药物对训练的影响最大，而一些物质，特别是合成代谢类固醇，可能更难在比赛期间被检出。

对RUSADA的监管

ITA发言人玛尔塔·纳夫罗茨卡表示，俄罗斯运动员属于今年举重项目中接受检测最频繁的十个国籍群体之一。她还表示，在评估风险和确定检测优先事项时，会考虑俄罗斯的兴奋剂违规历史。与此同时，只有两名俄罗斯举重运动员被列入最高优先级检测组。

举重是与俄罗斯国家支持的兴奋剂计划关联最密切的项目之一，该计划在2014年索契冬季奥运会后为人所知。俄罗斯反兴奋剂机构RUSADA在过去十年的大部分时间里一直处于禁赛状态，其莫斯科实验室无法分析血液和尿液样本。

世界反兴奋剂机构表示，仍在监督RUSADA，但由于当前地缘政治局势，无法进入俄罗斯核查禁赛条件。WADA还指出，RUSADA今年收集了数千份样本，其中包括数百份举重运动员样本。

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