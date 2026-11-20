美国的通信显示，曾参与唐纳德·特朗普挑战2020年总统选举结果行动的律师克莱塔·米切尔，请求司法部紧急推进对在各州签署特朗普获胜虚假证明文件人员的赦免。《卫报》报道称，相关文件由美国监督组织（American Oversight）根据《信息自由法》请求获得。

2025年秋季，米切尔联系了埃德·马丁，后者当时担任美国司法部赦免事务律师。彼时，马丁正在起草一份备忘录，内容涉及可能对被称为“虚假选举人”方案参与者实施总统赦免。针对其中部分人员的刑事案件当时仍在佐治亚州、密歇根州、亚利桑那州、内华达州和威斯康星州进行。

请求加快赦免

米切尔在信中强调，应在审判开始前采取行动。她表示，进一步的听证可能给特朗普支持者带来巨大的经济和情感负担，并请马丁告知她可以如何协助加快程序。该官员的回复很简短：他感谢她提供的信息，并称这些信息很有用。

据该报报道，一名熟悉赦免工作的人士表示，马丁已处理这一问题数月。米切尔没有回应记者的置评请求。

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联邦决定与州级案件

2025年11月10日，特朗普向虚假选举人给予了全面赦免。与此同时，美国总统拥有赦免联邦犯罪的广泛权力，但无权赦免在州级层面审理的违法行为。因此，这一决定对各州的刑事诉讼没有法律影响。

不过，米切尔推动了一种法律立场，即联邦赦免也可能影响州级诉讼，因为选举人的活动受美国宪法和联邦《选举人计票法》规范。在威斯康星州，针对该方案三名组织者的刑事案件仍在审理；而亚利桑那州、密歇根州和内华达州的诉讼则因与赦免无关的原因陷入停滞。

赦免获批后，马丁在通信中称其为“一项长期项目”，并表示很高兴将其完成。

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