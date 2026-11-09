伊朗曾就收购中国港口设施和石油码头进行谈判，以建立一个供应受制裁石油的枢纽。OilPrice报道称，消息援引Iran International和伊朗官员的机密通信。

码头和储存设施

文件显示，伊朗代理石油部长哈米德·博瓦尔德写道，伊朗外交部一直在就购买中国的港口基础设施和码头进行谈判。据称，德黑兰还试图在中国多个地点获得大型石油储存设施的长期租赁权。

伊朗石油部消息人士告诉Iran International，伊朗据称已获得对中国三处港口设施的控制权，以及山东省泊位的部分权益。该地区有被称为teapots的中国独立炼油商运营。

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受制裁下的供应

Iran International称，这些通信与伊朗最高领袖前顾问阿里·沙姆哈尼有关，其中提到要求中间人继续使用影子船队船只，以维持与中国的贸易。据该媒体报道，由沙姆哈尼之子侯赛因·沙姆哈尼控制的油轮，将伊朗石油运往伊朗在中国控制的码头和储存设施。

OilPrice还指出，船舶追踪服务估计，自8月以来伊朗石油出口有所下降，浮动储存中的库存也在减少。Kpler原油分析主管霍马云·法拉克沙希上个月对《华尔街日报》表示，已没有可在中国卸载的石油。

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