美国环境保护署用于在紧急情况下快速检测化学物质的 Aspect 飞机，已无法在数分钟内识别空气中的化学物质。据《卫报》报道，EPA 监察长办公室于6月发现，机载传感器的数据如今必须进行人工分析。这一过程大约需要一周时间，无法及时为作出疏散决定提供帮助。

单引擎 Cessna Aspect 曾用于应对涉及有毒化学物质、石油泄漏和辐射风险的紧急情况。25年来，它执行了80多次紧急飞行任务，其中包括卡特里娜飓风和“深水地平线”平台事故之后的任务。与此同时，自2021年初以来，该飞机仅被部署应对过7起紧急情况。

飞行任务数量减少

曾领导该项目18年的前项目负责人马克·托马斯表示，10年前，这架飞机本会被派往那些近期未出动应对的事故。特别是，在俄克拉何马州韦瑟福德一家酒店附近发生氨气泄漏、造成74人受影响后；在得克萨斯州亚瑟港 Valero 炼油厂发生火灾后；以及在俄亥俄州托莱多一家废物处理企业发生爆炸、导致两名工人死亡后，Aspect 均未被部署。

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该项目的前员工将其衰落与 EPA 在2019年的重组联系在一起。当时，员工被要求搬到飞机驻扎的得克萨斯州，否则将面临解雇。一些经验丰富的专家离开了该项目，而据他们所说，该机构没有用具备航空化学监测经验的科学家来替代他们。

围绕新传感器的争议

在监察长得出结论后，EPA 未经竞争性招标便与加拿大公司 Telops 签订了一份价值170万美元的合同，以更换传感器。预计将在2027年初或年中前完成设备整合；在此之前，这架飞机可能无法用于应对化学紧急情况。

三名前 Aspect 员工告诉 Floodlight，新系统在工业事故中检测危险物质的能力可能较差。独立光谱测量专家克里斯·曼宁也认为，新传感器可以补充旧传感器，但作为替代品较弱：据他评估，它们速度更慢、灵敏度更低，并且对移动目标的效果更差。Telops 的母公司 Exosens 回应称，其系统采用不同技术，并可在额外分析后识别数百种化学物质。

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