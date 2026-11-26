周三晚间，一架FedEx货运飞机在美国佛罗里达州迈阿密国际机场冲出跑道。由于这起发生在感恩节前夕的事件，机场除一条跑道外的所有跑道均被关闭，航班延误数小时，德国之声报道。

降落期间发生事故

这架麦克唐纳-道格拉斯MD-11飞机从孟菲斯抵达迈阿密，并于当地时间约20时40分冲出26R跑道。事件发生时正下着大雨。美国联邦航空管理局已展开调查。

FedEx表示，飞机在降落期间出现问题，公司正与调查人员合作。该公司指出，机组人员安全，目前没有人员受伤的报告。机场管理部门建议旅客在出行前向所属航空公司查询航班状态。

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三个月内第二次冲出跑道

这是不到三个月内迈阿密发生的第二起飞机冲出跑道事件。9月，一架亚马逊货运飞机冲出另一条跑道，穿过道路并与一辆厢式货车相撞。当时有5名地面人员死亡。

机场的三条跑道在其西部区域交汇，因此FedEx飞机停在距离此前事故地点不远处。不到两周前，Copa和UPS的飞机还在一条滑行道上发生了轻微碰撞。

FedEx在暂停运营该机型后，直到5月才恢复MD-11飞机的飞行。此前，一架UPS MD-11飞机在肯塔基州坠毁，造成3名飞行员和12名地面人员死亡。

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