在澳大利亚，皇家飞行医生服务队（RFDS）的一架飞机在艾尔高速公路降落，以紧急将一名患者从尤克拉医疗站送往卡尔古利的一家医院。位于纳拉伯平原尤克拉的简易机场跑道因降雨关闭，而由于官僚程序和规划延误，为跑道铺设硬质路面的工程尚未开工，澳大利亚广播公司新闻报道。

该机场位于珀斯以东1200公里处，坐落在西澳大利亚州与南澳大利亚州的边界。最近的可到达医院分别位于以西约500公里和以东700公里处。这条土质跑道在降雨后便无法使用：根据当地议会的数据，只需3毫米降雨便会如此。

在九米宽道路上降落

10月7日，警方在两个方向封闭了这条高速公路约两个半小时，以便飞机降落和起飞。RFDS飞行员埃利亚斯·戈表示，飞机在降落前进行了低空飞行，以检查路面、车辆通行情况及附近的道路标志。

这条道路宽约9米。飞行员称，这样的道路甚至比狭窄的跑道窄得多，因此难以在降落时判断距离。起飞前，在场人员不得不将飞机向后推，以便使其转向迎风方向。

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升级改造被推迟

该州2024年预算为机场升级改造安排了330万澳元。一名州政府发言人表示，资金仍然可用，但该项目需要全面重新设计、获得环境许可，并确认与原住民土地权利有关的许可。

邓达斯郡议会主席劳琳·邦扎表示，地方当局争取升级该机场已有约15年。她说，涉及原住民土地权利的批准已获得过四次，无需重复进行研究。她还认为，由于延误，该项目最初450万澳元的成本可能会上升。

尤克拉一家路边场所的业主拉萨·帕图皮斯在州界居住了60年。她表示，此前一名疑似患有阑尾炎的患者曾乘救护车被送往卡尔古利，耗时11小时。居民强调，一条可正常使用的跑道对紧急疏散至关重要。

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