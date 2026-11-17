日本两架疑似俄罗斯军机于11月17日上午进入福冈县冲之岛附近的领空。日本航空自卫队紧急出动战斗机应对这起事件，《日本时报》报道，并援引该国防卫省的消息。

日本战斗机的行动

据日本防卫部门称，战斗机向疑似俄罗斯飞机的机组人员发出警告，并采取了其他未具体说明的措施。这些飞机继续穿越对马海峡，随后从冲绳县与那国岛和台湾之间飞过，之后进入太平洋西部。

外国军机未经许可进入日本领空的情况极为罕见。领空是指一国领土及其领海上空、距海岸12海里即约22公里以内的空域。

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事件背景

侵略国俄罗斯经常向日本附近的国际空域派遣军机。该报指出，此次事件可能是试图测试东京的反应以及日本航空自卫队的反应速度。

事件发生在计划于周四在中国深圳举行的亚太经合组织论坛期间、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、中国领导人习近平和美国总统唐纳德·特朗普三方会晤之前。日本政府首席发言人此前表示，东京将“密切关注此次峰会”。

据《日本时报》报道，日本与俄罗斯的关系近几个月进一步恶化，此前《北海道新闻》的一名记者在莫斯科以间谍罪名被拘留，Japan Tobacco在俄罗斯的资产也被另行没收。

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