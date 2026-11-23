根据初步种子排名，世界第一卢克·利特勒可能在飞镖世锦赛半决赛中与卢克·汉弗莱斯交手。PDC世界飞镖锦标赛预计将于12月11日至1月3日在亚历山德拉宫举行，利特勒预计将成为头号种子。

利特勒的潜在对手

据天空体育新闻报道，在128人签表中，所有飞镖选手均从第一轮开始比赛。Order of Merit排名前32位的选手为种子选手，在第三轮之前不能彼此相遇。

如果排名更高的种子选手获胜，利特勒可能在第三轮对阵世界排名第32位的戴夫·奇斯内尔。在16强赛中，他可能的对手将是两届冠军加里·安德森或卢克·伍德豪斯。

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在四分之一决赛中，利特勒可能会对阵迈克尔·范·格文或内森·阿斯皮纳尔。半决赛对手可能是汉弗莱斯或乔尼·克莱顿，而在决赛中则可能面对吉安·范·维恩或格温·普莱斯。

世锦赛前的成绩

这位来自沃灵顿的19岁飞镖选手，在爆冷负于杰梅因·瓦蒂梅纳后止步Grand Slam of Darts 16强。此前，他在World Series of Darts Finals和欧洲锦标赛的四分之一决赛中失利，并在World Grand Prix首轮出局。

利特勒也未能获得迈恩黑德Players Championships Finals的参赛资格，因此世锦赛预计将成为他的下一项赛事。普莱斯在赢得Grand Slam of Darts后获得20万英镑，并在本赛季的排名奖金上超过利特勒，暂时升至世界排名第三。利特勒仍排名第一，范·维恩排名第二，汉弗莱斯排名第四。

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