据天空体育新闻报道，卢克·利特勒在2026年飞镖大满贯赛抽签中被分入A组，与博·格里夫斯和尼尔斯·佐内费尔德同组。利特勒是世界排名第一的选手，也是伍尔弗汉普顿该项赛事的两届卫冕冠军。

A组此前的比赛

利特勒和格里夫斯此前曾两次交手，双方各胜一场。8月，利特勒在Players Championship 24的决胜局中以6:5击败格里夫斯。2025年，格里夫斯以6:5战胜利特勒，并晋级世界青年锦标赛决赛。

佐内费尔德在3月欧洲巡回赛四分之一决赛中以6:5击败利特勒。在Players Championship 31的比赛中，格里夫斯以6:3战胜佐内费尔德。

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其他小组

2023年飞镖大满贯赛冠军卢克·汉弗莱斯将在I组对阵乔·卡伦和保罗·内布里达。K组包括詹姆斯·韦德、里基·埃文斯和卡姆·克拉布特里。丽莎·阿什顿将在B组与杰梅因·瓦蒂梅纳和艾伦·苏塔尔同场竞技，而乔什·洛克将在C组对阵凯文·杜茨和汤米·莫里斯。

斯蒂芬·邦廷、卡梅隆·门齐斯、格尔温·普赖斯、乔尼·克莱顿、迈克尔·范·格文、克里斯·多比、罗布·克罗斯、吉安·范·芬、罗斯·史密斯和内森·阿斯皮纳尔也将参加该赛事。飞镖大满贯赛将于11月14日至22日在伍尔弗汉普顿举行。

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