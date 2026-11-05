卢克·利特勒将不会参加在迈恩黑德举行的Players Championship Finals，也不会卫冕冠军。据天空体育新闻报道，他没有参加足够数量的闭门举行的Players Championship赛事。因此，利特勒实际上没有机会跻身ProTour排名前64位并获得参赛资格。

乔什·罗克和内森·阿斯皮纳尔也未能进入决赛阶段。同时，其他顶尖选手获得了资格。荷兰选手韦塞尔·奈曼成为头号种子，他今年赢得了六场Players Championship赛事。

首轮对阵

奈曼将在首轮对阵英格兰选手亨利·科茨，后者是最后一位获得本赛事资格的选手。卢克·汉弗莱斯将迎战达里尔·皮尔格里姆，七届Players Championship Finals冠军迈克尔·范·格文将对阵康纳·斯卡特。

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其他首轮对阵包括罗斯·史密斯对阵迈克尔·史密斯、塞巴斯蒂安·比亚莱茨基对阵格温·普莱斯、克里斯·多比对阵迈克·德·德克尔，以及凯文·杜茨对阵里奇·埃德豪斯。博·格里夫斯将对阵前Lakeside冠军克里斯蒂安·基斯特。

可能的第二轮比赛

前世界冠军加里·安德森和罗布·克罗斯若赢下各自的首场比赛，可能在第二轮相遇。如果两人在首轮获胜，格温·普莱斯和吉安·范·芬也可能在第二轮交手。

赛事将于11月27日至29日举行。主办方将于稍后公布详细赛程。Players Championship Finals将是世界飞镖锦标赛前的最后一项赛事。

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