Channel NewsAsia：LIV Golf因资金削减计划结束运营

美国高尔夫球手布赖森·德尚博表示，在LIV Golf宣布计划清算并结束运营后，他将以谦逊和尊重的态度面对职业生涯的下一阶段。正如Channel NewsAsia报道，在沙特阿拉伯公共投资基金宣布削减资金后，该巡回赛系列的财务计划于本周破产。

德尚博的声明

四年前，德尚博离开PGA巡回赛，转投由沙特阿拉伯公共投资基金支持的LIV Golf。他在社交媒体发文称，不会重新审视自己过去四年的选择，并感谢有机会在不同国家的新老球迷面前比赛。

这名高尔夫球手还表示，他相信新赛制能够吸引更多人参与这项运动，并尽一切努力保留团体高尔夫。他承认自己的一些言论没有帮助，并引用阿诺德·帕尔默的话称，没有任何球员比这项运动本身更伟大。德尚博计划于12月参加加里·普莱尔的内德班克高尔夫挑战赛。

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LIV Golf球员的未来

前大满贯冠军琼·拉姆、布鲁克斯·科普卡和帕特里克·里德此前曾暗示将离开LIV Golf。科普卡通过“Returning Member Program”重返PGA巡回赛。

据《金融时报》报道，投资公司BC Partners已重启创建一项巡回赛系列的尝试，该系列可能成为LIV Golf的继任者。与此同时，许多因高额报酬而加入LIV Golf的球员，可能面临艰难地重返成熟职业巡回赛的处境。

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