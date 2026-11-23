瑞典社会民主党负责财政事务的代表米卡埃尔·丹贝里表示，瑞典组建政府的谈判正接近决定性阶段。他说，如果左翼党未准备好谈判，建立合作将非常困难。

据《The Local》报道，周日，社会民主党、绿党和中间党向左翼党提出了一项政治改革“起步方案”，三党准备在继续谈判前共同保证落实这些改革。该提议在小报《Expressen》的一篇署名专栏中公布。

左翼党的反应

左翼党副领导人伊达·加布里埃尔松在社交平台X上表示，这不是进行谈判的严肃方式，并拒绝了该提议。她说，该党曾试图说服其他参与者不要在《Expressen》发表该专栏，而是举行面对面会谈。

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中间党副领导人里卡德·诺丁认为，这可能是左翼党的最后一次机会。丹贝里不同意这种说法，但指出时间正在流逝，事态的进一步发展仍不确定。

呼吁与中右翼展开谈判

数名中间党代表呼吁停止与中左翼阵营的谈判，并开始与中右翼力量磋商。该中右翼力量由温和党代理首相乌尔夫·克里斯特松领导。

中间党欧洲议会议员埃玛·伊特雷尔称，与右翼阵营谈判是最现实、最负责任的选择。同时，她表示，该党无意向瑞典民主党提供政府职位，而中右翼少数派政府将依赖该党的支持。该党在西诺尔兰省的分支也呼吁考虑与温和党、自由党和基督教民主党进行谈判。

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