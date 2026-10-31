黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆已启动就管理12个官方巴勒斯坦难民营计划进行的磋商。该文件由黎巴嫩-巴勒斯坦对话委员会制定，将确定营地安全、行政管理和服务提供的方针。磋商结束后，该计划将提交政府审议，Asharq Al-Awsat报道称。

主权与国家机构

萨拉姆表示，巴勒斯坦营地位于黎巴嫩领土上，处于黎巴嫩主权之下，并应遵守黎巴嫩法律。他说，国家机构在营地内的存在必须明确且一以贯之。他将这一倡议与国家对武器的排他性控制原则以及国家就战争与和平作出决定的权力联系起来。

该计划将涵盖安全、法治以及社会、经济和服务条件等问题。与此同时，一项法案正在起草中，旨在规范难民的权利和义务，包括就业和社会保障领域。总理强调，黎巴嫩支持巴勒斯坦人返回的权利，并反对其永久安置；难民服务的责任应继续由联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处及国际社会承担。

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六个月的磋商

黎巴嫩-巴勒斯坦对话委员会主席、拉梅兹·迪马什基耶大使称，此次磋商是首次形成统一国家营地管理愿景的尝试。他表示，在未来六个月内，黎巴嫩和巴勒斯坦双方将讨论安全、行政和法律问题，包括安全部队的作用、引入以社区为导向的警务模式的可能性，以及司法部的职权。

迪马什基耶指出，所有巴勒斯坦团体都应参与这一进程。他还提请注意部分营地人口构成的变化：在其中一些营地，巴勒斯坦人约占居民的30%，而约70%是叙利亚人或其他国家公民。

根据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的数据，截至2025年6月，黎巴嫩登记在册的巴勒斯坦难民约为48.8万人。与此同时，采用另一种方法进行的2017年黎巴嫩-巴勒斯坦人口普查统计出，约17.4万名巴勒斯坦人居住在营地和聚居点。营地的特殊安全制度可追溯至1969年的《开罗协议》，黎巴嫩议会于1987年废除了该协议。

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