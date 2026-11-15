黎巴嫩正在卡塔尔多哈就签署一项为期20年的液化天然气供应协议举行谈判。黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆在与卡塔尔首相谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼会晤后表示，政府间协议的筹备工作已取得重大进展。The National报道称。

液化天然气供应与可再生能源

黎巴嫩能源部长乔·萨迪与萨拉姆一同在多哈。据黎巴嫩总理办公室消息，双方正在就为期20年的卡塔尔液化天然气供应以及可再生能源领域项目进行谈判。

萨拉姆表示，黎巴嫩能源官员已抵达多哈，讨论未来协议的技术层面。他还感谢卡塔尔在困难情况下对黎巴嫩的支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

黎巴嫩能源行业的选择

卡塔尔提出为黎巴嫩的一个电力项目提供资金。在讨论的提议中，包括提高该国发电量的项目、经由叙利亚进口能源，以及建设一座通过海路接收天然气的终端。

黎巴嫩能源行业每天只能供电数小时，因此许多居民使用昂贵的私人发电机。国有电力公司Electricite du Liban本月开始切断未缴纳账单的政府机构的电力供应。面临断电的机构包括贝鲁特国际机场，但该机场已与该公司商定付款时间表。

关注我们在