利物浦3比1击败水晶宫，伊萨克终场前进球 — 《卫报》

利物浦在伦敦南部进行的一场英超比赛中以3比1击败水晶宫。客队终结了两连败，分别是在联赛中负于阿森纳以及在欧冠中负于费内巴切。

据《卫报》报道，亚历克西斯·麦卡利斯特在上半场末段首开纪录。这名中场球员头球接应多米尼克·索博斯洛伊的任意球传中破门。主队球迷对裁判托尼·哈灵顿判罚杰斐逊·莱尔马对科迪·加克波犯规的决定感到不满，利物浦因此获得了定位球机会。

维尔茨和伊萨克的进球

第54分钟，弗洛里安·维尔茨将客队的领先优势扩大为两球。他接布拉德利·巴尔科拉从右路送出的低平球后第一时间射门得分。丢掉第二球后，水晶宫几乎未能创造危险机会，而阿利松在一次快速进攻后挡出了耶雷米·皮诺的射门。

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利物浦在第89分钟打进第三球：亚历山大·伊萨克接维尔茨触球后准确破门。伤停补时阶段，替补出场的埃迪·恩凯蒂亚罚进点球，缩小了主队的落后差距。这粒进球是水晶宫在联赛四连败期间的首粒进球。

主队半场前的机会

半场前，水晶宫有几次取得领先的机会。皮诺击中横梁，而约根·斯特兰德·拉森打进的一球因越位被判无效。镰田大地在接泰里克·米切尔传球后也获得机会，但他的射门被阿利松扑出。麦卡利斯特进球后，利物浦门将再次拯救球队，将亚当·沃顿的射门托出底线，送给对手角球。

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