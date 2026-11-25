利比亚在官方公报上公布了与土耳其关于划定地中海海洋管辖区域的协议。据阿纳多卢通讯社报道，该文件已获利比亚众议院批准，并与地图及地理坐标一同发布。

程序完成

该协议由2026年第8号法律批准，并刊登在利比亚议会官方公报第17期。这完成了有关海域划界备忘录的正式程序，该备忘录由土耳其与利比亚当时的民族团结政府于2019年签署。

该文件由六条条款和两个附件组成。它通过36个地理坐标划定两国大陆架和专属经济区的边界，这些坐标在两国海岸线之间平均分配。

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互动条件

如果任何一方开始与第三国就可能影响既定坐标的专属经济区边界进行谈判，则必须通知另一方并与其进行协商。

该协议还允许就开发可能跨越两国专属经济区的自然资源达成共同安排。有关海上边界划定的条款及其附件不得依照该文件规定的机制进行审查或修改。

10月20日，利比亚众议院一致批准了2019年备忘录，并撤销了2020年拒绝批准该备忘录的决定以及与土耳其断绝政治关系的决定。该备忘录由土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安和利比亚时任总理法耶兹·萨拉杰于2019年11月27日签署；其于同年12月7日生效。

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