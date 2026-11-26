利比亚计划于2027年就已发现但尚未开发的油田举行招标，并于2028年举行地质勘探招标。OilPrice报道，尽管安全局势不稳定，该国仍寻求提高石油产量。

此前的招标

利比亚国家石油公司上一次就未开发油田举行招标是在2025年——这是18年来首次。该媒体称，22个拟提供区块中有5个被授予包括雪佛龙、埃尼、雷普索尔和卡塔尔能源在内的公司。埃克森和道达尔能源也参与了竞标。

7月，利比亚国有石油公司表示，其与奥地利OMV共同认定Essar石油发现具有商业开发前景。其在Sabil上层和下层储层的储量估计为1.95亿桶石油，预期产量约为每日5000桶。

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生产面临的障碍

目前，利比亚国家石油公司日产约140万至150万桶石油，并预计到2030年日产量将超过200万桶。与此同时，不同武装团体将油田、出口码头和管道作为与其他势力对抗时施压的工具。

本周，在一个团体关闭了一条输送来自沙拉拉——利比亚最大油田——原油的管道阀门后，该国石油产量下降了约每日35万桶。该公司还表示，由于一个武装团体的行动，哈马达管道被迫停运超过20天，造成重大财务损失和产量下降。

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