据Polsat News报道，伦敦摩天大楼Lloyd’s Building由英国建筑师理查德·罗杰斯为劳合社保险市场设计，于2011年12月获得一级保护建筑（Grade I）地位——这是英国最高级别的遗产保护类别。作出这一决定时，该建筑已有25年历史，成为英国获得这一地位的最年轻建筑。

工程系统移至建筑外部

这座位于伦敦金融城莱姆街的建筑历时八年建成，并于1986年11月由女王伊丽莎白二世揭幕。该摩天大楼至屋顶高88米，共14层。连同设在工程系统塔楼顶部的擦窗吊机在内，该建筑高度达到95.1米。

罗杰斯于1978年赢得劳合社总部设计竞赛。他将电梯井、楼梯间、供水管道、通风管道和卫生设施布置在建筑主体之外。这一方案使内部空间保持开放，并可根据公司的需求改变布局。建筑的中心部分是一处设有Underwriting Room的中庭，其周围为开放式办公楼层。

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保护地位与租约至2035年

该项目起初受到批评：这座建筑被比作石油平台、咖啡机和摩托车发动机。后来，其建筑价值获得国家层面的认可。在英格兰列入名录的保护建筑中，约2.5%拥有一级保护建筑地位。因此，对外立面、室内空间、外部管道或卫生模块的任何改动，都需要在与Historic England协商后获得伦敦金融城当局的特别许可。

劳合社最初为自用总部建造了这座摩天大楼，但后来将其出售。自2013年以来，该建筑归中国保险集团平安所有，后者为此支付了2.6亿英镑。2023年12月，劳合社将租约至少延长至2035年，并可选择延长至2040年。该建筑计划在五年内进行翻修，以降低能源消耗。

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