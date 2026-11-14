忠于也门政府的部队表示，他们在拉赫季省西南部的穆达拉巴地区击退了胡塞武装的袭击。支持政府的“巨人旅”发布了一段视频，称视频显示胡塞武装人员在袭击被击退后撤退。

阿纳多卢通讯社于11月14日报道了此事。拉赫季大部分地区由也门政府控制。连接临时首都亚丁与该国其他地区的关键道路穿过该省，其部分地区靠近曼德海峡和亚丁湾。

塔伊兹省的空袭

政府通讯社Saba报道称，塔伊兹省阿什-沙马亚泰因地区瓦迪·萨希亚的胡塞武装增援部队遭到空袭。该通讯社未提供这些空袭的细节，胡塞武装也未立即对报道发表评论。

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据阿纳多卢通讯社记者报道，政府军控制着塔伊兹市及该省其他部分地区。与此同时，胡塞武装近几周在穆哈、阿什-沙马亚泰因、马阿菲尔、贾巴勒-哈巴希和瓦齐亚等地的农村和沿海地区推进。据该记者称，胡塞武装控制着塔伊兹大部分地区，部分地区的战斗仍在持续。

超过34万人流离失所

国际移民组织11月13日表示，自8月以来的军事升级已导致超过34万人流离失所。Saba另行报道称，也门紧急反应部队缴获了一大批无人机零部件，该通讯社称这批物资原本运往胡塞武装。行动的地点和时间未予说明。

政府军与胡塞武装之间的战斗自7月以来加剧，其中包括在塔伊兹省的战斗。也门武装部队表示，计划继续开展“也门黎明”行动。总统领导委员会主席拉沙德·阿里米称，该行动于10月5日启动，旨在恢复国家机构，并从胡塞武装控制下夺回首都萨那。

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