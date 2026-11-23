巴西巴西利亚大学的研究人员比较了30名长新冠成年患者与10名对照组人员在运动负荷下的身体反应；对照组人员曾感染COVID-19，但没有持续症状。据News-Medical报道，长新冠组在运动期间的肌肉氧合、心率和耗氧量指标总体变化更慢。

功率自行车测试

参与者接受了两项功率自行车测试：一项是逐步增加负荷的测试，另一项是在恒定负荷下进行至耐受极限的测试。研究人员利用近红外光谱法测量耗氧量、心率，以及右大腿外侧广肌中的氧合血红蛋白/肌红蛋白和脱氧血红蛋白/肌红蛋白指标。

对照组的平均峰值功率为126.8瓦，而长新冠组为74.1瓦。氧合血红蛋白的平均反应时间为155秒，而对照组为112秒；脱氧血红蛋白为165秒，而对照组为114秒；心率为136秒，而对照组为88秒。长新冠组的耗氧量反应时间为100秒，对照组为74秒。同时，氧合血红蛋白的差异处于统计学显著性的边缘。只有心率时间常数的差异具有统计学显著性，而氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白和耗氧量的差异不具有统计学显著性。

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与肥胖的关联

长新冠组中患有肥胖症的参与者，其氧合血红蛋白反应显著慢于未患肥胖症的参与者。在考虑性别、动脉高血压和急性COVID-19的严重程度后，肥胖仍是氧合血红蛋白动力学较慢的具有统计学显著性的预测因素。肥胖与时间常数额外增加59.6秒、平均反应时间额外增加66.8秒相关。

作者认为，肌肉对氧气需求适应较慢可能与血管和代谢紊乱有关，但并未直接研究这些机制。这项研究存在局限性：样本量较小，对照组仅有10人，且参与者未按身体活动水平和共病情况进行匹配。这无法确定肥胖与肌肉反应减慢之间的因果关系。

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