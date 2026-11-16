英国上议院国家韧性委员会表示，英国的紧急情况规划已经过时、资金不足且未经检验。正如《The National》报道，委员会的报告指出，该国尚未充分准备应对可能相互叠加并引发连锁后果的威胁。

委员会呼吁政府在六个月内制定协调一致的国家韧性战略，并任命一名专门负责该领域的大臣。建议包括首相每年就国家应对危机的准备情况发表声明。

供应风险

报告作者认为，英国因依赖食品、水、药品和化肥的关键供应商而尤其脆弱。委员会主席库辛斯男爵夫人警告称，网络攻击可能导致停电、交通停摆以及商店食品短缺。

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她表示，该国约95%的食品仅由九家零售连锁企业销售。委员会还称，英国从中国进口青霉素类抗生素所需活性成分的80%。该国最后一家抗生素生产企业于2025年关闭。

民众准备

委员会建议恢复救命药物的国内生产，实现关键商品供应链多元化，并放弃关闭地面数字电视的计划。委员会还提议向每个家庭寄送信息手册，并参照芬兰模式开发一款应用程序。

报告强调，民众已准备好应对紧急情况，但缺乏有关必要行动的清晰且权威的信息。委员会指出，政府的Be Ready活动呼吁人们储备可维持三天的必需品。与此同时，文件作者指出，网络攻击后的恢复工作已经使英国每年付出147亿英镑的代价。

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