洛杉矶公羊队以26比13击败绿湾包装工队，将其NFL连胜纪录延长至五场。跑卫布莱克·科鲁姆在胜利中发挥了重要作用：他推进了个人职业生涯新高的184码并取得一次达阵，Sky Sports报道。

科鲁姆在下半场占据主导

正在庆祝26岁生日的科鲁姆连续第七场比赛取得达阵。他完成32次冲球尝试——这是本赛季NFL球员中的最高次数，也是主教练肖恩·麦克维执教十年来公羊队跑卫的最高次数。他在下半场25次尝试中推进161码。

凯伦·威廉姆斯为公羊队取得另一次达阵。球队在下半场控球23分45秒，而包装工队仅控球6分15秒。洛杉矶四分卫马修·斯塔福德传球推进140码，全队共进行了47次冲球。布兰登·麦克马纳斯在对阵老东家的比赛中命中四次任意球。

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拉夫两次传球被拦截

绿湾四分卫乔丹·拉夫传球推进198码，但两次遭到拦截而将球权交给对手。包装工队遭遇两连败，战绩为6胜5负；公羊队则将战绩提升至7胜4负，并继续争夺国联季后赛席位。

绿湾外接手克里斯蒂安·沃森接到4次传球，推进65码并取得一次达阵，但在半场结束前与公羊队安全卫卡姆伦·金钦斯发生猛烈碰撞后因脑震荡离场。金钦斯被逐出场。

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