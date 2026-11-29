美国洛杉矶地区发生5.0级地震——这是该地区十多年来最强的一次地震。据《明镜周刊》报道，震动于周六当地时间约9时30分被记录到。震中位于曼哈顿海滩海岸约6公里处，靠近洛杉矶国际机场，震源深度约12公里。

两小时后又发生一次震动

两个多小时后，美国地质调查局记录到另一次4.5级地震。其震中同样位于曼哈顿海滩海岸约6公里处。

当地媒体最初未报道人员伤亡或重大破坏。洛杉矶消防部门表示，未记录到人员受伤或基础设施受损。美国国家海啸预警中心也表示，不存在海啸威胁。

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机场延误

洛杉矶国际机场的运营最初未出现明显的重大中断。第一次地震约半小时后，美国联邦航空管理局报告称，起飞和降落延误最长达15分钟。

与此同时，福克斯新闻的视频显示，机场工作人员正在清理破碎玻璃的碎片。CNN报道称，天花板覆盖层部件坠落。网络媒体传播的画面还记录到洛杉矶汽车警报器响起，以及一架达美航空飞机在降落前复飞。

洛杉矶市长凯伦·巴斯表示，这些震动提醒人们加利福尼亚州持续存在发生地震的可能性。据NBC新闻报道，该地区自2014年以来未记录到如此强度的地震。

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