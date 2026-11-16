韩国乐天集团将集团会长辛东彬的长子辛裕烈晋升为战略总裁。他将领导新成立的经营战略办公室，该办公室将负责中长期规划、业务组合审查以及将人工智能应用于集团运营。

据《韩国先驱报》报道，辛裕烈此前担任副总裁，并负责乐天公司的未来增长办公室。该部门将重组为经营战略办公室。

在集团的职业生涯

辛裕烈出生于1986年。在加入乐天之前，他自2008年起在野村证券工作了十多年。2020年，他以日本销售团队负责人的身份开始在乐天工作。

此后，他在日本的Lotte Holdings、Lotte Financial和Lotte Real Estate，以及韩国的Lotte Corp.、Lotte Chemical和Lotte Biologics担任要职。自2022年首次担任高管职务以来，他几乎每年都获得晋升。

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辛裕烈参与了乐天生物技术业务的发展。尤其是，他参与了乐天生物制药位于仁川松岛园区的首座工厂商业化生产筹备工作，并参与为该公司位于纽约州锡拉丘兹的园区争取生产订单。他还致力于在One Lotte战略框架下加强集团韩国与日本资产之间的合作。

30家公司的人事变动

乐天年度人事变动涉及集团旗下30家公司。共有153名高管获得晋升，其中包括86名新任高管。在新任高管中，40至49岁的人占44%。

另有19名经理因业务业绩获得特别晋升，约为一年前的两倍。乐天还在调整个别公司的管理结构：Lotte Wellfood将分开管理食品和糖果业务，Lotte Shopping将对百货商店和超市连锁业务实行独立管理。

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