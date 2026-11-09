电动汽车制造商Lucid宣布，其最大股东沙特公共投资基金（PIF）提供的延迟提款定期贷款增加17.5亿美元。与此同时，该公司第三季度营收和每股亏损均逊于华尔街预期，CNBC报道。

季度业绩

Lucid第三季度营收为3.5亿美元，而LSEG的市场一致预期为4.07亿美元。每股亏损为2.74美元，而分析师预期每股亏损2.28美元。

公司净亏损从一年前同期的9.784亿美元收窄至8.309亿美元。调整后息税折旧摊销前亏损（EBITDA）为7.26亿美元。2025年第三季度，Lucid营收为3.366亿美元，每股亏损为3.31美元；当时调整后EBITDA亏损为7.177亿美元。

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融资与转型

Lucid表示，来自PIF的资金将在实施转型计划期间为其提供额外的财务灵活性。该融资预计将支持运营和关键投资直至2027年第四季度，其中包括启动未来中型车型的生产。

贷款增加后，Lucid的总流动性预计将从第三季度末的20亿美元增至37.5亿美元。这是首席执行官西尔维奥·纳波利于6月接管公司并提出重组计划后的首份季度业绩。

该计划包括削减成本、今年改善14亿美元现金流，并聚焦与Uber和Nuro合作的自动驾驶出租车项目、在沙特阿拉伯建设工厂以及中型汽车。公司将该车型的推出时间从本年末推迟至明年下半年。Lucid还在5月暂停了业绩预测及多项目标，并计划在明年初公布中期计划和新的指引。

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