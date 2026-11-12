汉莎航空将暂停飞往阿联酋迪拜的航班延长至2027年3月27日。该限制也适用于汉莎集团旗下其他航空公司的航班，包括瑞士国际航空和欧洲之翼航空。正如《The National》报道所称，被取消航班的乘客将获得灵活改签选择或全额退款。

飞往迪拜和利雅得的航班

新加坡航空将取消飞往迪拜航班的措施延长至2027年2月28日。ITA航空暂停飞往迪拜的航班至2027年1月30日，暂停飞往利雅得的航班至2027年1月7日。国泰航空将不运营飞往迪拜和利雅得的航班，直至2027年1月31日。

芬兰航空将暂停飞往迪拜和多哈航班的措施延长至2027年3月27日。加拿大航空暂停飞往特拉维夫和迪拜的航班至2027年3月底。维珍航空在2027年10月前不会恢复飞往迪拜的航班，而大韩航空继续暂停仁川与迪拜之间的航线，且未确定恢复日期。

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部分航线正在恢复

英国航空已在中断八个月后恢复伦敦希思罗机场与迪拜国际机场之间的航班。与此同时，该公司飞往阿布扎比的航班仍处于暂停状态：预计要到2027—2028年冬季航季才会恢复。飞往利雅得的航班取消至2027年1月11日，飞往巴林的航班取消至3月底。

荷兰皇家航空已恢复飞往特拉维夫的航班，但航班会在塞浦路斯拉纳卡停留，机组人员在那里过夜休息。该航空公司还避开伊朗、伊拉克及阿拉伯湾部分地区的领空。荷兰皇家航空飞往迪拜的航班暂停至2027年3月27日。

维兹航空取消了冬季航季所有飞往阿布扎比和迪拜的航班。该航空公司解释称，地区空域限制导致航线延长、飞行时间和成本增加，因此在目前条件下运营A321neo和A321XLR飞机在商业上已无利可图。

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