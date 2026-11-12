Lumina模拟了宇宙早期20亿年的历史——ScienceDaily

麻省理工学院、哈佛大学及其他机构的研究人员创建了Lumina计算机模拟，在宽约16亿光年的空间中重现了宇宙早期20亿年的历史。该模型能够追踪首批星系的形成、辐射的传播，以及宇宙逐步变得更透明、让光能够穿透的过程，ScienceDaily报道。

从黑暗时代到首批星系

该模拟始于大爆炸后约4500万年，当时宇宙中以中性氢为主。Lumina模拟了暗物质、气体、恒星和辐射之间的相互作用。这使科学家能够在不同尺度上研究这些过程——从大型物质结构到单个星系的形成。

主要成果之一是重现了两个过程：氢再电离和氦再电离。根据模型结果，首批恒星和星系发出的紫外辐射主要使氢电离，将电子从中性原子中击出。氦的电离需要能量高得多的辐射，研究人员称，这种辐射来自活跃的超大质量黑洞。

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半万亿个模型元素

Lumina覆盖了一个大小为500百万秒差距的宇宙区域，包含约半万亿个独立元素——暗物质粒子和气体单元。开发人员指出，该模型的分辨率约为IllustrisTNG的30倍。IllustrisTNG是Lumina据以创建的早期模拟；同时，Lumina覆盖的体积比此前领先模型大100倍。

计算在位于田纳西州橡树岭国家实验室的Frontier超级计算机上完成。在峰值时，计算调用了相当于超过10万个中央处理器核心和约1.5万个图形处理器的资源。

研究人员计划将Lumina的结果与现有和未来望远镜的观测结果进行比较。他们表示，该模拟的大体积使其能够生成大量模拟星系种群，用于此类对比。

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