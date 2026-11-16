Lumos Labs公布了随机临床研究BRIGHT-Mind的结果。在该研究中，其脑力训练项目Lumosity在健康成年人整体认知指标方面的改善幅度大于教育视频项目。据News-Medical报道，研究结果计划于2026年11月18日在美国波士顿举行的阿尔茨海默病临床试验会议上发布。

研究如何进行

研究共有801名25岁至80岁的人员参与。在12周内，参与者在家训练：一组使用Lumosity，另一组使用教育视频项目。主要分析纳入了677名参与者。

研究人员使用一套独立的12项测试评估认知功能，参与者在训练期间没有练习这些测试。Lumosity组的结果改善幅度大于对照组；p值为0.00032。作者评估认为，两组之间的差异大致相当于年龄相差约6.7岁的人群之间的测试分数差距。

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参与者评价

根据Lumos Labs的数据，这一效果在25岁至80岁的参与者中相似。此外，Lumosity组70%的人员根据Patient Global Impression of Improvement量表报告称，其注意力、记忆力和清晰思考能力有所改善。教育视频组中，46%的参与者报告了此类变化。

该公司指出，对照组也每天进行一项具有脑力刺激作用的电脑活动。这样的设计旨在考虑参与者整体投入程度或其预期可能对结果产生的影响。

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