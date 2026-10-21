在南非，前司法部长布丽吉特·马班德拉向汉佩佩委员会表示，她从未致电时任国家检察院特别主任西拉斯·拉迈特，指示其对与TRC相关案件的刑事起诉实施暂停令。她于2026年10月21日作出证词，《每日观察家报》报道。

有关这通电话的矛盾证词

拉迈特当时负责国家检察院内与TRC相关的案件。他此前向委员会表示，2004年11月11日，马班德拉告知他将设立一个外部机制——大赦工作组（Amnesty Task Team），并在相关指引获得通过前实施暂停令。据他所述，随后他指示优先犯罪起诉部门负责人安东·阿克曼暂停调查。

拉迈特称，这通电话发生在计划逮捕种族隔离时期前警察部长阿德里安·弗洛克、前警察总监约翰·范德默韦及其他人员之前不久，他们涉及1989年毒杀未遂、企图杀害弗兰克·奇卡内牧师一案。拉迈特称奇卡内案是为叫停所有案件而采取的“障眼法”，并表示他对行政部门的干预感到不满。

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马班德拉及其他证人的立场

马班德拉否认她本人或其部门任何工作人员拨打过这样的电话。她说，自己曾咨询国家检察院前负责人武西·皮科利，试图回忆该案的情况。马班德拉表示，在与法律团队核对日期后，她发现自己在所谓电话发生当天身处中非共和国班吉。同时，她说自己没有能够证实这一点的记录。

阿克曼此前作证称，在逮捕弗洛克和范德默韦之前的那个早晨，他接到扬·瓦赫纳尔的电话，后者是种族隔离时期前将领的代表。据称，瓦赫纳尔告诉他，马班德拉将就此案与他联系。之后，按照阿克曼的说法，一名来自部长办公室的身份不明员工告诉他暂停该案，但他回答说部长没有这样的权力。此后，根据阿克曼的证词，拉迈特下令暂停所有TRC案件。

阿克曼还表示，瓦赫纳尔曾告诉他，在非洲人国民大会领导人与前总统弗雷德里克·威廉·德克勒克会面后，据称已达成一项政治决定。前总统塔博·姆贝基否认曾与德克勒克或将领会面以达成秘密协议。

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