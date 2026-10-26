据Channel NewsAsia报道，在委内瑞拉加拉加斯，反对派领袖玛丽亚·科里娜·马查多表示，在结束流亡返回该国后，她准备与临时总统德尔西·罗德里格斯举行谈判。

准备开展对话

马查多的发言人克劳迪娅·马塞罗在Union Radio节目中表示，这名反对派人士不仅准备与罗德里格斯坐下来谈判，如有必要，也准备与其他对话对象谈判。她表示，这场对话应当在全国民众面前进行，保持透明并有明确议程。

马查多在流亡近一年后，于10月25日星期日抵达加拉加斯。数千名支持者陪伴她回归：手持委内瑞拉国旗的人们排在公路沿线、收费站附近和城市街道上。她乘坐由汽车和摩托车组成的车队进入首都。

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欧盟反应与选举

欧盟欢迎马查多回归。欧盟外交事务发言人阿努瓦尔·埃尔·阿努尼表示，希望委内瑞拉当局和所有政治力量能够利用这一机会，开展由委内瑞拉人自己主导的包容性对话，以举行自由和公正的选举。

委内瑞拉临时政府承诺举行选举，但尚未公布投票日期。马查多所属的委内瑞拉前进党希望在2027年举行选举，并允许这名政治人士参选。该媒体称，马查多去年12月离开委内瑞拉后，至少七次试图返回该国，但均未成功。

Channel NewsAsia报道称，尼古拉斯·马杜罗在九个月前因美国军事行动被捕并被关押在美国后，罗德里格斯成为临时总统。

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