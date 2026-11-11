马查多返回加拉加斯，相信委内瑞拉将于2027年举行选举——《时代》周刊

委内瑞拉反对派领袖玛丽亚·科里娜·马查多于10月27日在国外停留约一年后返回加拉加斯，并表示她相信委内瑞拉将在2027年举行选举。她感谢美国总统唐纳德·特朗普的政府罢免尼古拉斯·马杜罗，《时代》周刊报道。

关于委内瑞拉未来的谈判

据该刊报道，美国特种部队1月3日在一次突袭中于加拉加斯抓获马杜罗，并将其押送至美国。此后，在特朗普批准下，马杜罗的副总统兼长期盟友德尔西·罗德里格斯接管了委内瑞拉的权力。华盛顿和加拉加斯开始就该国未来进行谈判。

突袭两周后，2025年诺贝尔和平奖得主马查多访问白宫，并将自己的奖章交给特朗普。她期待美国总统支持提前举行选举。特朗普则表示，该国尚未准备好投票，首先需要恢复；他在1月估计这一过程需要18个月。

石油协议与反对派立场

8月28日，美国和委内瑞拉政府宣布达成一项为期100年的协议，以重建委内瑞拉石油产业。根据协议条款，美国将获得17个油田的权益，以及超过650亿桶已探明石油储量的使用权。美国国务院和战争部将与私营公司North American Blue Energy Partners共同开发这些油田，该公司属于委内瑞拉商人亚历杭德罗·贝坦库尔。

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该协议规定，美国在一家合资企业中持有35%的股份，并保证可以按成本价获得20%的产量；根据协议条款，这使美方获得55%的有效权益。罗德里格斯称这项安排是委内瑞拉人的胜利，并承诺将为该国带来数千亿美元的投资和收入。

罗德里格斯政府正与2015年国民议会的代表谈判，该议会是委内瑞拉最后一个获得国际承认、经民主选举产生的机构。马查多表示，她在这些谈判中的角色被边缘化。在10月15日接受《纽约时报》采访时，她指责贝坦库尔存在“令人不齿的腐败”，并让其为该国长期停电负责。

马查多没有批评特朗普，也没有表示如果当选总统将取消这项石油协议，但她强调贝坦库尔不会在其中发挥任何作用。美国国务卿马尔科·鲁比奥在她返回后警告称，街头抗议不会使该国走向民主。

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