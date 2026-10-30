委内瑞拉反对派领袖玛丽亚·科里纳·马查多表示，美国支持委内瑞拉在2027年举行总统选举。这是她结束长达10个月的流亡归来后首次公开发表声明，德国之声报道。

关于选举的声明

马查多称，美国国务卿马尔科·鲁比奥提出了一系列实现民主过渡的步骤，其中包括在2027年举行总统选举。她称民主过渡不可逆转，并表示投票日期将成为该国获得解放的日期。

马查多还将瓦解镇压体系以及释放数千名政治犯列为优先事项。她否认曾与临时总统德尔西·罗德里格斯接触。此前不久，罗德里格斯表示委内瑞拉将举行选举，但没有说明日期。

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石油与政治局势

这位反对派领袖感谢美国总统唐纳德·特朗普在1月3日采取的行动；她认为这些行动为委内瑞拉打开了通往自由的道路。她指的是美国抓捕前总统尼古拉斯·马杜罗一事，马杜罗在美国被控贩毒和酷刑罪。马杜罗否认这些指控。

与此同时，马查多批评了华盛顿与加拉加斯之间大规模石油协议的规模。根据该协议，预计委内瑞拉将向美国供应其20%的石油储备。她认为，这项安排未达到委内瑞拉社会所期望的透明度水平。马查多被禁止参加2024年总统选举；当时她支持反对派候选人埃德蒙多·冈萨雷斯。

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