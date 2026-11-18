朝鲜于10月底完成了宁边铀浓缩设施扩建项目的外部工程。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在国际原子能机构理事会会议期间表示，据France 24报道。

宁边设施扩建

格罗西表示，附加扩建部分的建设于2026年9月中旬开始。10月底，该设施新部分的外部工程已完成。

国际原子能机构负责人指出，朝鲜进一步扩大其铀浓缩计划是严重关切的原因。自2009年以来，该机构的核查人员一直无法进入朝鲜，因此国际原子能机构通过卫星图像和公开来源监测该国的核计划。

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国际原子能机构的评估

朝鲜因研发被禁止的武器而受到联合国制裁。据France 24报道，据信该国在宁边、康善和龟城运营铀浓缩设施。

9月，国际原子能机构成员国通过一项决议，对朝鲜不断加强的核活动表达了日益严重的关切。格罗西在该机构年度大会前的一份报告中还表示，国际原子能机构在宁边发现了另一处铀浓缩设施。据他称，平壤据称在谈判后拆除了该设施，但随后于2021年恢复了该设施的运行。

朝鲜领导人金与正的妹妹表示，该国的核地位是绝对的，并拒绝了要求其无核化的呼吁。

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