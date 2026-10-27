在加拿大，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在联合国安理会会议上呼吁伊朗向该机构提供信息和准入，以核查此前申报的核材料。据阿纳多卢通讯社报道，这些材料中包括440公斤高浓缩铀。

未解决的保障问题

格罗西表示，该机构继续与德黑兰保持接触，试图促使其解释所有尚未解决的保障问题。他指出，这些问题已悬而未决超过五年。

国际原子能机构负责人提醒说，在军事袭击开始后，出于安全考虑，该机构已于2025年6月底前从伊朗撤回所有核查人员。据他称，核查人员已准备返回数月，但伊朗至今仍未提供所要求的信息和准入，以核查处于国际原子能机构保障监督下设施内的材料。这既涉及遭受袭击的设施，也涉及未受袭击影响的设施。

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布什尔核电站的例外情况

格罗西称，唯一的例外是布什尔核电站，国际原子能机构核查人员目前正在那里进行检查。他还表示，伊朗原子能组织在供应保障设备方面与该机构进行了建设性合作。在明年初按计划将乏燃料转移至新的干式贮存设施之前，需要该设备对其进行核查。

在格罗西发言前，联合国安理会以11票通过了会议议程。俄罗斯和中国投反对票，巴基斯坦和索马里弃权。

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