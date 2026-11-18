一个国际研究团队开发了一种利用磁性纳米颗粒和外部磁场刺激大脑深部区域的方法。据ScienceDaily报道，在患有类似帕金森病症状的运动障碍小鼠实验中，该方法在无需永久植入电极的情况下显著改善了运动能力。

无需电极的刺激

这项技术包括将专门设计的磁性纳米片注射到大脑特定区域——丘脑底核。这是传统脑深部刺激的靶点之一，该疗法用于控制部分帕金森病患者的运动症状。

在外部磁场作用下，这些颗粒会产生极其微小的机械力。它们使邻近神经细胞的膜发生形变，并激活机械敏感通道，离子通过这些通道进入细胞。这会改变神经元的电活动，从而能够影响控制运动的神经回路。

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小鼠实验结果

实验使用了多巴胺生成神经细胞受损的小鼠——这类细胞在人类帕金森病中同样会受损。研究人员通过立体定向注射将纳米颗粒注入丘脑底核，这种方法能够将器械精确引导至所需的大脑结构。

施加磁场后，动物的运动功能表现出显著改善。埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学的丹妮拉·格雷古雷茨教授表示，这一效果大致相当于植入神经刺激器所预期的结果。

后续开发

在数月观察期间，纳米颗粒一直留在原位，研究人员未发现炎症迹象。同时，该方法仍需要直接向大脑注射。团队正在研究让颗粒通过血液循环输送并穿过血脑屏障的可能性，还在开发用于产生磁场的紧凑型设备，包括可穿戴头带形式的设备。该技术仍处于早期阶段，目前仅在动物身上进行了测试。

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