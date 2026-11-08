在日本，93岁的清酒大师野口直彦将被正式认定为该国首位获得“人间国宝”（ningen kokuhō）称号的杜氏，即清酒首席酿酒师。10月16日，文化厅宣布，将把吟酿清酒酿造技艺列入重要无形文化财产名录，并认定野口为该技艺的持有者，《日本时报》报道。

正式批准仪式定于11月16日在京都举行。仪式结束后，野口将成为首位获授这一称号的杜氏。吟酿的生产使用经过精细打磨的米，并在低温下缓慢发酵，从而形成饮品细腻的香气与风味。

对技艺与匠心的认可

此前，日本的重要无形文化财产主要涉及表演艺术和传统工艺。吟酿生产成为新设“活态文化”类别中首批入选的实践之一，该类别涵盖与日常生活密切相关的职业。与立花——一种插花风格——以及传统怀石料理一样，这项新认定强调的不是单个制品或菜肴，而是专业知识和技术技能。

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野口本人称，这一认定是对他整个职业生涯所做一切的认可，并表示自己为即将获得的身份感到自豪。

逾七十年的酿造生涯

野口于1932年出生在现属石川县能登地区的一处地方。1949年，16岁的他开始在静冈县的一家清酒酒厂工作。1961年至1998年间，这位大师在石川县的Kikuhime Brewery担任杜氏，并与公司总裁柳达夫共同发展吟酿生产。

2017年，84岁的野口出任石川县小松市新建Noguchi Naohiko Sake Institute清酒酒厂的负责人。这是一家仍在运营的清酒酒厂，也是他向年轻酿酒师传授经验的场所。这位大师特别重视麹，即经米曲霉（Aspergillus oryzae）处理的米；这种霉菌会将淀粉转化为供发酵使用的糖。野口强调，只要身体条件允许并获得客户支持，他就会继续酿造清酒。

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