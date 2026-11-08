新加坡武术选手黄梓宁在塞内加尔达喀尔举行的2026年青年奥林匹克运动会上夺得金牌。她的胜利为新加坡带来了自2014年以来首枚夏季青奥会金牌。据亚洲新闻台报道，该国代表队还在乒乓球项目中获得一枚银牌。

武术金牌

16岁的黄梓宁在两项比赛中共获得18.713分。她以9.353分在太极剑术项目中排名第一，并以9.360分成为太极拳项目的最佳选手。武术首次被纳入青奥会比赛项目，成为可获得奖牌的运动项目。

黄梓宁10岁时开始练习武术。2024年，在她首次参加的世界青少年武术锦标赛上，她获得了一金一银。今年，这名运动员还在中国天津举行的世界青少年锦标赛上赢得两枚金牌和一枚银牌。

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乒乓球银牌及其他比赛

新加坡的另一枚奖牌由16岁的乒乓球选手罗敏仪获得。在单打半决赛中，她以4:2击败中国香港选手苏子彤，但在决赛中以2:4负于来自台湾的陈敏馨。这是新加坡在青奥会历史上获得的第二枚乒乓球奖牌：2010年，伊莎贝尔·李曾在该项目中获得首枚银牌。

射箭选手塔比莎·约以6:0战胜新西兰选手埃拉·杨，晋级个人赛下一轮。她的下一位对手原定是墨西哥选手玛雅·卡萨斯·拉拉。新加坡男子3x3篮球队在C组负于波多黎各和拉脱维亚后结束了比赛。

达喀尔的赛事

达喀尔青年奥林匹克运动会于10月31日至11月13日举行。超过2600名14至17岁的运动员将在25个运动项目中参赛。这是首次在非洲举办的奥林匹克体育赛事。新加坡派出14名运动员参加九个项目，包括射箭、田径、羽毛球、击剑、竞技体操、帆船、乒乓球和武术。

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