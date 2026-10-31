在西澳大利亚州的公立学校Beverley District High School，从学前班到八年级的学生每周最多两次学习Auslan，即澳大利亚手语。该校位于珀斯以东120公里处，学生们学习Auslan已有四年。据澳大利亚广播公司新闻报道，目前该州近130所公立学校教授Auslan。

接替意大利语的课程

听力正常的教师伊莎贝尔·弗里曼最初向该校一名无口语表达能力的学生教授Auslan。在教授意大利语——该校的非英语语言课程——的教师退休后，校方提议由弗里曼教授Auslan。

弗里曼在安吉拉·林菲特的指导下工作。林菲特是一名合格的聋人教师，曾帮助制定该课程并提供教学资源。林菲特表示，聋人专业人士的参与是必要的，因为他们是其语言的专家，能够确保教学的正确性。

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聋人教师面临的障碍

林菲特指出，西澳大利亚州学校的Auslan教师必须是注册教师，并接受过Auslan培训。她认为，这些要求可能限制聋人群体成员担任此类职位，因为他们在获得大学教育和必要服务方面面临障碍。

课堂之外的实践

该校有一名被诊断为听力障碍的儿童。校长温迪·诺里斯说，该课程帮助学生不仅在课堂上运用技能，也在社区交流中运用这些技能。此前，学生们曾前往Beverley Frail Aged Lodge，向住户教授日常手势。

学生贝塞尔·弗雷泽表示，她喜欢与他人分享知识，以便更多人能够与聋人交流。弗里曼强调，Auslan课程面向所有学生，无论其阅读、写作或数学能力如何，都能让他们有机会取得成功。

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