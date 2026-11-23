近三分之一接受调查的西班牙人表示，在将于本周日举行的选举中，将首相佩德罗·桑切斯赶下台将是他们投票的主要动机之一。这项民调是为Politico进行的。

住房和生活成本是主要议题之一

研究数据显示，西班牙选举活动将由生活成本、住房可负担性以及选民对桑切斯继续留任的态度等问题决定。约三分之一受访者将生活成本列为会影响其选择的因素。

住房问题在对首相工作表现的批评中居首，排在移民问题和休达危机之前。约40%的社会党支持者以及超过半数左翼“广泛阵线”联盟选民认为，桑切斯未能处理好住房问题。

投票前的力量格局

最新民调预测竞争将十分激烈：中右翼人民党和桑切斯领导的社会党各获得约30%的支持率，极右翼Vox以约18%的支持率位居第三。

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近60%计划投票给人民党或Vox的人将罢免桑切斯列为其选择的动机。两党超过80%的支持者也支持组建两党联盟。与此同时，44%的社会党和“广泛阵线”选民表示，愿意进行策略性投票，以阻止某一政党上台执政。

三大主要政治力量的领导人在正面评价方面均未获得明显优势：约30%的受访者对桑切斯、人民党领袖阿尔韦托·努涅斯·费霍和Vox主席圣地亚哥·阿巴斯卡尔给予正面评价。超过半数受访者对桑切斯持负面看法，对费霍持负面看法的比例为42%。

PF Global于11月15日至17日在线调查了2454名西班牙成年居民。样本总体误差为正负2个百分点。

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