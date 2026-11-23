法国总统埃马纽埃尔·马克龙正推动在其任期于5月结束前，将更严格的赤字支出规则写入法国宪法。一名总统顾问向Politico Europe证实，爱丽舍宫正考虑在宪法中确立所谓的“黄金规则”，以展示法国长期维持稳健公共财政的能力。

法国公共债务接近3.6万亿欧元，占国内生产总值的119%。预计今年的预算赤字将达到GDP的5.4%。

2011年的模式

据马克龙的顾问称，该提案可能以2011年通过、但从未正式生效的一项规定为基础。该规定要求政府提前三年确定预算赤字的路径。

这一模式不同于对黄金规则的通常理解，后者规定政府只能为投资而借款。在法国政治讨论中，这一术语也指写入宪法的赤字目标，类似于德国和意大利现行的目标。

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政治对手的反应

保守派候选人布鲁诺·勒泰约支持这一想法本身，但质疑其提出的时机。他表示，马克龙在其总统任期内出现十份高赤字预算后，才开始谈论限制措施。

马克龙所属政党一名议员的顾问也批评了这项倡议，称总统正试图向继任者施压，要求其遵守一项马克龙本人此前并未接受的规则。一名经常与总统交谈的非正式顾问表示，马克龙希望迫使那些已经提出宪法预算限制的候选人在可能举行的投票期间明确立场。他点名提到极右翼领导人玛丽娜·勒庞和前总理爱德华·菲利普。

修改法国宪法需要举行公投，或在投票中获得议会两院五分之三成员的支持。勒庞表示，她将在决定是否支持该计划前等待其细节；菲利普此前则支持就宪法预算限制举行公投。预计极左翼候选人让-吕克·梅朗雄将反对这项倡议。

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