在柬埔寨金边，法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁卢旺达撤回法语国家及地区国际组织现任秘书长路易丝·穆希基瓦博的候选人提名，并支持一名折中人选。France 24报道称，该组织领导权问题已成为卢旺达与刚果民主共和国之间争议的焦点。

法语国家组织秘书长选举

穆希基瓦博正在竞选连任该组织负责人。该组织汇集了53个国家和政府。她还有三名竞争对手，其中包括刚果民主共和国代表朱莉安娜·卢蒙巴，她是该国民族英雄帕特里斯·卢蒙巴的女儿。

新任秘书长的投票定于周一举行，届时法语国家组织峰会正在召开；该峰会将于周日在柬埔寨开幕。卢旺达外交部长奥利维耶·恩杜洪吉雷埃表示，该国已拒绝马克龙的请求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

刚果民主共和国的立场

据多个消息来源称，作为世界第二大法语国家的刚果民主共和国威胁称，如果穆希基瓦博再次当选，该国将退出该组织。与此同时，刚果民主共和国外交部长泰蕾兹·卡伊宽巴·瓦格纳表示，如果卢旺达也这样做，金沙萨准备撤回卢蒙巴的候选人提名，以便选出一名能够确保共识与团结的候选人。

围绕选举的争端发生在两国跨境冲突的背景下。金沙萨指责基加利支持武装组织M23在刚果民主共和国境内的活动，而卢旺达予以否认。

关注我们在