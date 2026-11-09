马克龙夫妇在田纳西州起诉坎迪斯·欧文斯——Politico Europe

法国总统埃马纽埃尔·马克龙及其妻子布丽吉特·马克龙在美国田纳西州对播客主持人坎迪斯·欧文斯提起诽谤诉讼。此前，特拉华州法院裁定其仅对该播客主持人在该州注册的公司拥有管辖权，因此这起新诉讼是针对欧文斯本人提起的。

此前在特拉华州提起的诉讼

据Politico Europe报道，2025年7月，这对法国夫妇在特拉华州起诉欧文斯及其两家媒体公司，欧文斯的企业注册地位于该州。原因是欧文斯在播客《Candace》的数期节目中散布虚假说法，称布丽吉特·马克龙是一名跨性别男性。

在这份诉状出现在法律数据库后，马克龙夫妇法律团队的一名代表确认了在田纳西州提交的诉状的真实性。该文件日期为11月4日。

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诉状中写了什么

在这份长达409页的新诉状中，马克龙夫妇的律师更详细地描述了他们所称欧文斯散布的“荒谬、诽谤性且牵强附会的捏造”。该文件还称，她的活动受到经济和意识形态动机驱使。

根据诉状内容，欧文斯继续利用播客散布有关马克龙夫妇的虚假说法，销售嘲讽这对夫妇的商品，并以她对他们的“报道”为依据募集捐款。坎迪斯·欧文斯的一名代表未回应置评请求。

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