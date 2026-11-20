马来西亚政府计划将来自缅甸穆斯林少数族群罗兴亚人的1万名难民安置到土耳其。该计划将通过职业培训实施，参与者的就业将面向经济需求，《明镜周刊》报道。

筛选和文件

马来西亚副总理阿末扎希德·哈米迪称，这项倡议是接收难民合作的一个模式。他表示，马来西亚当局将与土耳其、联合国难民事务高级专员公署及其他机构一道，组织参与者筛选、培训和文件办理。

哈米迪表示，参与该计划将是自愿的。他还欢迎土耳其政府愿意接收1万名罗兴亚难民，并称这是朝着长期解决这一问题迈出的一步。该问题给马来西亚的移民管理和国家安全带来挑战。土耳其外交部起初未对该计划发表评论。

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难民情况

截至2月底，马来西亚登记了约19.3万名来自缅甸的难民，其中约三分之二是罗兴亚人。该国部分民众对这一少数族群的态度日趋紧张，政府则面临要求将罗兴亚人送回缅甸的压力。自1月以来，马来西亚已遣返超过1万名缅甸公民。

罗兴亚人来自缅甸若开邦。2017年，该国军方针对这一群体开展了大规模行动，导致数十万人被迫离开家园。该刊指出，国际法院周四认定，缅甸安全部队针对罗兴亚人的杀戮和性暴力构成国家种族灭绝。

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