马来西亚计划于12月再将6803名缅甸公民遣返回缅甸。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣在议会中表示，据《独立报》报道。

返回安排

易卜拉欣表示，1500人将于12月6日和7日乘坐3艘缅甸海军舰艇返回。另有5303名缅甸公民计划在12月期间通过航班运送。所有遣返费用将由缅甸承担，他说。

自年初以来，马来西亚已遣返10,476名缅甸公民，其中1476人于9月29日由一艘缅甸海军舰艇运送。总理表示，马来西亚当局已获得有关人员安全且有尊严返回的保证。根据马来西亚情报部门的数据，今年被遣返的10,476人中，没有一人遭受压力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

马来西亚的立场

易卜拉欣为政府与缅甸军方领导层的接触辩护，尽管据该媒体报道，位于海牙的国际法院上周认定缅甸应对针对罗兴亚穆斯林少数群体的种族灭绝负责。缅甸政府称该裁决不公正。

马来西亚境内有近20万名来自缅甸的难民，其中包括罗兴亚人和其他少数民族成员。总理解释说，将他们安置到第三国的尝试没有取得成果，而马来西亚无法无限期承担这一负担。他还表示，与10月访问吉隆坡的缅甸领导人敏昂莱举行的谈判，推动了解决这一问题的进展。

与此同时，易卜拉欣表示，马来西亚致力于东南亚国家联盟关于结束暴力、解决缅甸在2021年军方夺取政权后长期危机的和平计划。

关注我们在