马来西亚正在考虑向私营廉价航空公司亚航提供可能的支持形式，但当局并不计划简单地向该公司注入公共资金。本周辞去交通部长职务的安东尼·洛克表示，Channel NewsAsia报道。

洛克表示，马来西亚财政部正在研究向东南亚最大廉价航空公司提供援助的各种方案。有关可能支持条件的最终决定将由总理安瓦尔·易卜拉欣作出，他同时也领导财政部。

航空公司的债务和成本

亚航控制着马来西亚约60%的国内航空市场。截至6月30日，其流动负债为184亿林吉特，即45.2亿美元。该公司正面临航空燃油价格上涨和汇率波动。

该航空公司表示，计划在国际债务市场筹集最多10亿美元，并获得7亿林吉特的本地信贷额度。亚航联合创始人托尼·费尔南德斯此前对路透社表示，他预计在12月至2月期间完成10亿美元的融资。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能援助的条件

洛克指出，对私营公司的支持必须得到妥善安排。当局希望维持航空连接，同时不对公共财政造成风险。

安瓦尔·易卜拉欣的高级政治顾问东姑扎夫鲁·阿齐兹表示，向私营公司提供的任何国家援助都必须保护企业及其员工，而不是股东。马来西亚财政部上个月表示，尚未承诺以担保、贷款或注入公共资金的形式向亚航提供财政支持。

今年航空公司已获得有限纾缓：马来西亚民航局自5月1日起，将航空费用和收费的延期支付期限从30天延长至60天。

关注我们在