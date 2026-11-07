马来西亚将向54名本国公民的家属每人发放1万林吉特，约合2460美元。这些公民在尼泊尔与西藏边境地区8月洪灾后至今仍被视为失踪。总理安瓦尔·易卜拉欣于11月6日在政府会议上作出这一决定，Channel NewsAsia报道。

援助将通过NADMA发放

资金将通过马来西亚国家灾害管理机构NADMA提供。人力资源部长R·拉马南表示，这一决定是当局长期讨论的结果。

款项将按照NADMA的优先顺序在近亲属之间分配。失踪者的配偶将首先获得援助，随后是其父母和子女。拉马南还指示马来西亚印度社区转型单位负责人K·拉温德兰·奈尔向财政部确认细节，并联系受影响家庭。

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洪灾后果

尼泊尔与西藏边境地区的洪灾始于8月26日，此前冰层和山体岩石坍塌，引发水流、泥浆和碎片涌入喜马拉雅山谷。这场灾害摧毁了建筑物、车辆、道路和桥梁，并严重阻碍了通信、交通联系和救援工作。

受影响者中包括前往西藏冈仁波齐峰的游客和朝圣者，该地是印度教徒和佛教徒的圣地。马来西亚当局最初报告称，有55名本国公民失联。其中一人于10月1日安全返回家中，因此失踪人数降至54人。对马来西亚人的搜寻仍在继续，尽管尼泊尔已结束搜救行动并转入恢复阶段。据尼泊尔政府数据，灾害已造成至少1451人死亡，另有约5700人被视为失踪，其中包括600多名外国人。

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