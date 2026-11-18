马来西亚呼吁数据中心运营商遵守美国对先进人工智能芯片供应实施的新限制。据Channel NewsAsia报道，马来西亚贸易部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼于11月18日在华盛顿宣布对高性能半导体供应实施新限制后作出了这一表态。

美方的说明

佐哈里·阿卜杜勒·加尼表示，他目前尚不清楚新规将如何影响对个别公司的融资要求。同时，他强调，数据中心市场参与者必须遵守美国关于芯片的规则，这些芯片被视为战略资产。

这位部长还表示，马来西亚将向美国当局寻求说明，尤其是关于许可和向第三方提供数据中心服务的问题。在收到相关要求后，该国计划通知全部117个获批准的数据中心项目，以确保其符合规则。

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审查与调查

佐哈里·阿卜杜勒·加尼指出，企业与其他国家客户开展业务，可能需要美国当局进行更严格的审查和客户识别程序。据他所说，马来西亚当局至今没有证据表明该国数据中心的租户曾交易芯片，或违反美国规则对芯片进行再出口。

马来西亚还在调查新加坡云计算公司Megaspeed的当地分支机构。该公司正受到美国审查，以确定其是否可能被用于规避对AI芯片的出口管制。作为芯片制造商英伟达客户的Megaspeed否认了这些指控，并表示认真履行遵守美国规则的义务。

马来西亚已成为区域数据中心枢纽，自2021年以来已为该行业吸引近1000亿美元投资。同时，分析人士警告称，加强对AI芯片使用的管控可能会减缓其发展。

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