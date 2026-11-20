亚洲开发银行的一项评估称，在高排放情景下，高加索的小型冰川到2100年可能几乎完全消失。该研究还指出，中亚和高加索的冰川正在加速退缩，OilPrice报道。

三个河流流域的分析

这项名为《Glaciers to Farms Climate Risk and Capacity Assessment》的评估涵盖了40年的天气状况数据。该评估分析了三条河流流域的冰川和用水模式：中亚的纳伦河和喷赤河，以及高加索的库拉河。

基于历史数据，作者为每个流域编制了单独的预测，重点关注冰川、积雪覆盖和永久冻土区。评估显示，高加索冰川退缩速度最快，而到2085年，两个地区的平均气温与当前水平相比可能上升多达5°C。

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水资源和能源面临的风险

模型预测，永久冻土将退化，河流径流将发生变化，长期来看天然水储量将减少。尽管部分地区的冬季降水可能增加，但由于冰川补给的径流减少，整体可用水量将下降。

报告指出，这些变化可能削弱水安全、水电生产和农业生产力。干旱、滑坡和冰川湖溃决的风险也在上升，而目前对此类威胁的监测能力有限。

亚洲开发银行建议改善冰川监测和预警系统，现代化水资源管理，发展气候适应性作物和更高效的农业实践。

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